Jorge Montoya: "Los fiscales no pueden ir contra las normas promulgadas del Congreso"

El congresista Jorge Montoya, arremetió contra la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, después de que estos expresaran su rechazo a varios proyectos aprobados por el Congreso de la República.

"Los fiscales no pueden ir en contra de la ley, no pueden ir en contra de las normas promulgadas del Congreso, tienen que acatarlas y si tienen dudas pueden acercarse al Parlamento, no pueden llamar a levantarse a la población", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

Sobre el proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y que busca restringir los alcances de los delitos de lesa humanidad para que no puedan ser aplicados en casos cometidos antes del 2002 señaló que no es inconstitucional.

SOBRE LEY QUE IMPIDE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS CON DELITOS GRAVES

"El dictamen volvió a la comisión para corregirlo, mientras más delitos se contemplen será mejor, debe cubrir todos los delitos y también debe aplicarse en el Congreso", manifestó Montoya.