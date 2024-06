Ángel Delgado sobre postulaciones López Aliaga y César Acuña: “Me parece precipitada y voluntarista”

A nada de confirmarse la postulación de Rafael López Aliaga a las elecciones presidenciales del 2026, el analista político Ángel Delgado indicó que el alcalde de Lima primero debería cumplir las promesas de campaña que hizo cuando asumió el cargo.

“Tengo una estima por Rafael López Aliaga, pero quiero decirle que cualquier postulación futura tiene que pasar por un cumplimiento adecuado del reto que hoy tiene antemano que es la ciudad de Lima”, mencionó en 2024 en 24 Horas.

Asimismo, Delgado consideró que no fue adecuado que el burgomaestre viaje a Trujillo para realizar actividades partidarias debido a que en la capital se están teniendo diversos problemas.

DEBERÍAN CUMPLIR SU MANDATO

Al igual que Rafael López Aliaga, César Acuña volvería a tentar una vez más la presidencia del país. Ante ello, Ángel Delgado sostuvo que si toman la decisión de renunciar a los cargos que fueron elegidos por cuatro años, podrían tener grandes costos políticos.

“Les queda un 25% de gestión y no sé si es un buen cartel para ir a una campaña electoral (…) Me parece una medida precipitada, voluntarista y deberían pensarlo más (…) No (deberían postular) sin antes cumplir sus respectivos mandatos, tienen un compromiso con la población, han votado por cuatro años por ellos y no sería bien visto por la gente”, manifestó