Juan Sheput: “Dina Boluarte debe estar evaluando su renuncia”

El excongresista Juan Sheput aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe estar evaluando su renuncia al considerar que es sumamente complicado gobernar en medio de las graves acusaciones que enfrenta la jefa de Estado, que tiene abierta cinco carpetas fiscales.

“Yo creo que, en estos momentos, ella (la presidenta Dina Boluarte) debe estar evaluando su renuncia porque con esta situación no puede gobernar. Lo que estamos viviendo es una crisis de legitimidad brutal. La gente no le cree porque no tiene autoridad”, aseguró el exparlamentario.

En esa misma línea, Sheput consideró que sería un suicidio político que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ponga a trámite la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, que fue presentado este lunes por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

SOBRE MAURICIO FERNANDINI

Juan Sheput se pronunció sobre la excarcelación de Mauricio Fernandini y aseguró que su liberación no significa que se haya librado de las investigaciones por el caso Marka Group. Por el contrario, dijo que ve muy complicada su situación junto a la de la empresaria Sada Goray.