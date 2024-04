Carlos Anderson llama "mentirosa" a Dina Boluarte tras contradicciones por relojes Rolex

El congresista Carlos Anderson llamó “mentirosa” a Dina Boluarte esto luego que la presidenta, en conferencia de prensa, señalara que los relojes Rolex que lució en diversas actividades oficiales fue un “préstamo” de su “amigo” Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Para el legislador, la jefa de Estado quiso subestimar la inteligencia de los peruanos y el grado de hartazgo de la corrupción, y cuestiono el porqué demoró varias semanas para aclarar el origen de los costosos relojes.

"La señora se cree una reina, por eso se ofende cuando los periodistas le preguntan, ha mostrado un nivel de soberbia e intolerancia, se ha hecho la ofendida", expresó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

A FAVOR DE UNA VACANCIA

Finalmente, se mostró a favor de una vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por considerarla con "incapacidad moral" debido a que "no sabe que no puede aceptar regalos de esa naturaleza" y no sabe distinguir "entre el bien y el mal".