Julio Rodríguez: Martín Vizcarra no puede pretender que una restricción sea levantada por un viaje

El Poder Judicial (PJ) rechazó este martes 26 de marzo el pedido del expresidente Martín Vizcarra Cornejo para viajar a Piura, del 27 al 30 de marzo, por el cumpleaños de su esposa y pasar Semana Santa.

Al respecto el abogado penalista Julio Rodríguez explicó la decisión de la jueza Margarita Salcedo tiene argumentos, ya que no se puede pretender levantar una restricción por un viaje de fin de semana.

"Estamos hablando de una persona sometida a un procedimiento por graves actos de corrupción, si no que incluso hace bastante tiempo, personas que están involucrados en el ismo hecho ya están con prisión preventiva", dijo.

SOBRE CASO AGENDAS DE NADINE HEREDIA

"El tema de las agendas es muy singular, ya que en un inicio ella mismo lo descartó, además estos documentos no fueron obtenidos de su vivienda si no que una persona de su entorno los guardó y cuando inició el caso decidió darlos a conocer, no ha habido vulneración de ningún derecho", dijo.