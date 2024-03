José Verona sobre Rolex de Dina Boluarte: "Está poniendo en jaque a la Presidencia"

El abogado tributarista, José Verona, se pronunció sobre el escándalo del Rolex que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha venido utilizando en sus últimas actividades y el cual no ha sido declarado.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, el abogado indicó que, en caso de que la jefa de Estado haya adquirido el reloj en nuestro país y no tenga la boleta de pago ni otra forma de justificar la compra, se trataría de un caso de incremento patrimonial no justificado.

"Se puede ver con un click, ponen el DNI, hacen click y sale la boleta de venta a nombre de ella (Dina Boluarte), si lo compró sin boleta es una compra informal, entonces sería incremento patrimonial no justificado", indicó.

CUESTIONA A SUNAT

En ese sentido, Verona cuestionó a la SUNAT por no mostrar ningún interés en esclarecer el caso del Rolex de Boluarte y precisó que esta situación "está poniendo en jaque" a la presidenta.

"Pienso que este Rolex, que se ha llamado Rolexgate, está poniendo en jaque a la Presidencia, no es poca monta [...] SUNAT viene trabajando los últimos 10 años casos de incremento patrimonial no justificados [...] sorprende que habiendo pasado toda la semana, la SUNAT no salga a notificar un requerimiento de incremento patrimonial no justificado [...] no hay ninguna norma que diga que la presidenta no es fiscalizable", sostuvo.