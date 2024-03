Mariano González: “Tenemos a un ministro del Interior que prácticamente es un inútil”

Luego del pedido del general de la PNP, Óscar Arriola y el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo para dictar prisión preventiva contra los integrantes de bandas criminales, el exministro del Interior, Mariano Gonzáles indicó que para tomar esa decisión se debe consensuar con todos los autores políticos del Perú.

“Sin duda la intención es de las mejores y las propuestas que se hacen merecen ser atendidas. Creo que se debería tener una respuesta en conjunto de todo el Estado peruano”, indicó en 2024 en 24 Horas.

SOBRE GOBIERNO DE BOLUARTE

En medio de la serie de cuestionamientos que viene teniendo la presidenta Dina Boluarte, el extitular del Mininter aseguró que en el gobierno no se tiene ningún líder que pueda llevar las riendas del país y debería remover a Víctor Torres Falcón porque no conoce el sector.

“Lo que sucede es que hay una ausencia de liderazgo total en el gobierno. Si tenemos a una presidenta que está más preocupada en atender denuncias sobre situaciones que no deberían pasar (…) Hay un premier (Gustavo Adrianzén) que no conoce muy bien a su gabinete. Un ministro del Interior es un inútil y no tiene ninguna capacidad para dirigir el sector. Lamentablemente estamos en una situación de falta de una mínima ide que debemos hacer”, declaró.