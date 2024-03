Inés Tello asegura que legalmente sigue siendo integrante de la JNJ pese a inhabilitación

En diálogo con Panamericana Televisión, la magistrada Inés Tello aseguró que legalmente continúa siendo integrante de la Junta Nacional de Justicia, a pesar de que el jueves pasado el Congreso la destituyó junto a Aldo Vásquez.

“Legalmente, es así porque tengo un reclamo no concluido. Yo voy a seguir luchando porque se respete mi derecho. Nunca he sido víctima ni me voy a presentar como víctima, pero me están diciendo que porque soy vieja no sirvo”, dijo.

“Espero que los miembros de la Junta Nacional de Justicia tomen conciencia de la situación que está pasando y tomen sus decisiones. Yo los respeto y no quiero generar problemas a persona alguna. No es mi manera de conducirme”, agregó.

CASO LUNA GÁLVEZ

Hay que señalar que Inés Tello argumenta de que no debe ser contabilizado el voto del congresista José Luna Gálvez, quien integra la Comisión Permanente, por lo tanto, no debería haber participado de la votación sobre su inhabilitación.