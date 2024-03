Colegio Químico Farmacéutico: “Se debe elaborar un nuevo listado de medicamentos genéricos”

Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, aseguró que esta institución se encuentra a la espera de una mesa de diálogo convocado por el Ministerio de Salud para sincerar la lista de medicamentos genéricos a favor de los ciudadanos.

“Se está mencionando de que yo me he ‘tumbado’ ese decreto de urgencia y no es así. Esta norma tenía caducidad el 25 de febrero y como gremio profesional alertamos anticipadamente en diciembre”, sostuvo Delgado en diálogo con Tatiana Alemán.

“Se debe elaborar un nuevo listado de medicamentos genéricos. La no prórroga de este decreto de urgencia estaba mencionada en la misma norma, estos decretos de urgencia son temporales y se tienen que reemplazar con una nueva norma”, agregó.

FARMACIAS Y BOTICAS

Delgado aseguró que defienden a las farmacias y boticas al señalar que, debido a una mala interpretación de la norma, estos negocios ha sido objetos de multas de hasta 10 mil soles, lo que supone prácticamente la desaparición de estos negocios.