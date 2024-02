Jorge Montoya: “Estamos elaborando un proyecto para declarar en emergencia el Ministerio Público”

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su bancada viene preparando un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público luego de las graves denuncias y cuestionamientos hacia sus principales miembros.

“Es un proyecto que se ha filtrado. Lo estamos trabajando en la bancada, aún no ha sido aprobado, estamos discutiéndolo, no es la versión final, pero alguien lo ha filtrado, no sabemos quién lo ha hecho ni con qué intensión”, sostuvo Montoya.

En ese sentido, el parlamentario reveló que dicho proyecto legislativo que busca reformar el Ministerio Público se encuentra en fase de elaboración y estima que estará culminada la próxima semana para luego ser presentada ante el Congreso.

NO ES EL SISTEMA, SINO LAS PERSONAS

“Lo que acá hay es una falla de personas. No es que el sistema esté mal estructurado. Las personas que lo operan están mal estructuradas, están con fallas de diseño, por llamarlo de alguna forma”, agregó el congresista en diálogo con Tatiana Alemán.