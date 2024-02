Miguel Rodríguez Mackay sobre Evo Morales: "Es un conspirador de la democracia en Perú y la región"

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay saludó que el Poder Judicial (PJ) haya confirmado la validez de la orden de impedimento de ingreso al Perú que se le dictó contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Según Rodríguez Mackay el exmandatario es un conspirador de la democracia en la región y recordó que Morales visitó hace un tiempo al país para alentar la convocatoria para una Asamblea Constituyente.

"Evo Morales es un conspirador de la democracia, no solo en el Perú, sino en la región, desde Bolivia vino al Perú a hablar sobre la Asamblea Constituyente, ese asunto es de peruanos no de extranjeros [...] Morales no ha hecho nada bueno ni para Bolivia ni para las relaciones bilaterales", aseguró en entrevista con 2024 en 24 Horas.

EJECUTIVO TIENE POTESTAD DE DECIDIR SI INGRESA O NO EVO MORALES

En esa línea, calificó la decisión judicial como “acertada”, pero indicó que el Ejecutivo tiene la potestad de decidir si Evo Morales ingresa o no a territorio nacional. "Evo Morales está en agonía y ya dejo de ser ese icono de años", dijo.