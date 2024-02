Augusto Álvarez Rodrich: "No es buena señal que no se cambie al ministro del Interior, Víctor Torres"

El analista político Augusto Álvarez Rodrich saludó los cuatro cambios en el Gabinete Ministerial realizado en Palacio de Gobierno, donde la presidenta Dina Boluarte le dijo adiós a Alex Contreras del Ministerio de Economía, Jorge Chávez del Ministerio de Defensa, Albina Ruiz del Ministerio de Ambiente, y Óscar Vera del Ministerio de Energía y Minas.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, Rodrich señaló que el Gabinete necesita "refrescarse" y manifestó estar a favor de que Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros (PCM), se quede en el cargo debido a la confianza que existe entre Otárola y la jefa de Estado.

"El gobierno necesitaba refrescar al gabiente porque había carteras que no caminaban bien [...] Me parece bien el no cambio de Otárola, me parece bien que se quede porque tiene la confianza de Dina Boluarte [...] la ministra de Energía y Minas fue uno de los peores, no fue un remesón [...] no es buena señal que no se haya cambiado al ministro del Interior", aseguró.

SOBRE CAPTURA DE VLADIMIR CERRÓN

Sobre el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón indicó que la mandataria Boluarte tendría intereses en que el exgobernador de la región Junín no sea capturado "porque ambos tienen una vinculación" durante la campaña electoral del 2021 de Perú Libre donde se habría detectado un caso de lavado de activos.