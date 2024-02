Ruth Luque niega declaraciones de Vladimir Cerrón y anuncia que iniciará una querella en su contra

La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú Ruth Luque anunció que presentará una querella contra el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón por asegurar que ella fue la intermediaria para que dos fiscales lo chantajearan.

"Lo que diga desde la clandestinidad que yo lo chantajeé a nombre de dos fiscales, que no conozco, el señor tendrá que demostrar, voy a accionar bajo una querella", aseguró en declaraciones para 2024 en 24 Horas.

COFIRMA REUNIÓN CON CERRÓN Y VILLANUEVA

Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien aseguró ante el Ministerio Público que el fiscal Rafael Vela intento favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos y que esta reunión se habría concretado en la vivienda de la legisladora.

"El Ministerio Público tendrá que citarme, y así espero lo haga y en ese marco esclareceré el tema, no me voy a esconder, no voy a estar en un sótano, voy a dar la cara, lo dije públicamente en el 2021 conversé varias veces con Cerrón", aseguró.