Jonhy Lescano niega haberse reunido con congresistas vinculados al caso 'Los Niños'

El excongresista Jonhy Lescano negó haberse reunido con alguno de los parlamentarios conocidos como 'Los Niños' y señaló que hasta en dos oportunidades estos legisladores habrían intentado vengarse de él pero que "en la cancha jurídica les hemos ganado".

"Desde que juraron su cargo en el Congreso nunca los he visto, yo no me reuní con ellos, pero sí con quien me reuní es con Carlos Zevallos quien con dignidad se fue del partido porque no lo dejaban trabajar", manifestó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

ACCIÓN POPULAR DECLARA PERSONA NO GRATA A JONHY LESCANO

Finalmente, el excandidato presidencial se pronunció luego que Acción Popular decidiera declararlo persona no grata y aseguró que el comunicado no habría sido emitido por el partido político sino por un grupo de personas anónimas.

"Ha sido un grupo de personas que han emitido un comunicado anónimo, hay dos grupos de dirigentes en Acción Popular que se están peleando [...] creo que es un grupo que perdió las elecciones presidenciales cuando yo fui elegido para ser candidato", expresó.