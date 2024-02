Gustavo Bobbio sobre mensaje del golpe de Estado: "Aníbal Torres es muy inteligente para escribir eso"

El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, señaló que se comunicó con el expremier Aníbal Torres para consultarle, quien había escrito el mensaje del golpe de Estado que leyó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, aseguró confiar en Aníbal Torres, señalando que una persona inteligente nunca hubiera escrito aquel mensaje donde se anunciaba el cierre del Congreso y un estado de excepción.

"Yo lo llamé a él porque después del 7 de diciembre no tuve reunión con nadie, no he visto Pedro Castillo, a sus parientes, no he visto nadie, después de un año se me ocurre llamarle a Aníbal para preguntarle quién escribió eso [...] Aníbal es muy inteligente para escribir eso, Betssy Chávez es muy poco inteligente", dijo.

SOBRE EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

"Desde el momento en que ella dijo (Dina Boluarte) si se va Castillo yo me voy y no cumplió ya para mí perdió validez, en segundo lugar, cuando todo el pueblo te dice no te quiere como presidenta y tu insistes en quedarte ya pues es absurdo, la persona tiene que tener palabra", expresó.