José Luis Gil sobre adoctrinamiento a niños en Barrio Chino: "El plan es tomar el poder para ir al socialismo"

José Luis Gil, exmiembro del GEIN, se pronunció luego que el abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, fuera grabado en una actividad en Barrio Chino, Ica, adoctrinando a menores de edad a repetir frases calificativos a favor de Pedro Castillo y en contra de la presidenta Dina Boluarte.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, el exmiembro del GEIN señaló que desde sus inicios el objetivo de Sendero Luminoso siempre fue la niñez; sin embargo, calificó este hecho como "una burda operación psicológica", pero que a futuro el plan sería tomar el poder para ir al socialismo.

"Para Sendero Luminoso, desde los inicios, su objetivo fue la educación y los niños, el objetivo fundamental es la niñez [...] fue una burda operación psicológica de ellos, ya que el 67% de peruanos no entienden de política, entonces los niños mucho menos, pero no quiere decir que no lo estén haciendo", explicó.

PEDRO CASTILLO ESTUVO LIGADO A SENDERO LUMINOSO

En esa línea, afirmó que el expresidente Pedro Castillo Terrenos siempre estuvo ligado a Sendero Luminoso.