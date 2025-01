Julio Rodríguez sobre detención preliminar en casos de no flagrancia: "No puedo detener para investigar"

El abogado penalista, Julio Rodríguez, se pronunció sobre la polémica desatada por el proyecto de ley para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia, el cual fue observado por el Poder Ejecutivo y devuelto al Congreso.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el jurista cuestionó la aplicación de esta figura a lo largo de los años, asegurando que su implementación no ha ayudado a combatir la inseguridad ciudadana, pues el derecho penal no es preventivo.

"Yo no voy a solucionar ningún problema de criminalidad con el derecho penal [...] todos los países del mundo que han reducido tasas de criminalidad importantes no han comenzado por el derecho penal, han comenzado por políticas de otra naturaleza [...] porque el derecho penal no previene nada [...] tengo que castigar respetando las reglas de un estado de derecho, no puedo detener para investigar", dijo.

REVOCACIONES

Asimismo, Rodríguez insistió en la ineficacia de dicha figura alegando que suele ser revocada en segunda instancia: "Casi dos terceras partes de las detenciones preliminares se revocan en segunda instancia, ¿Qué significa?, que estuvimos mal", sostuvo.