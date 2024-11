Vladimir Padilla sobre juicio a Ollanta Humala: "La falta de testimonio de Odebrecht debilita el trabajo de la Fiscalía"

El expresidente Ollanta Humala reapareció en la audiencia del juicio en su contra por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y durante el interrogatorio negó que él, ni su esposa, ni otros dirigentes del partido hayan recibido aportes de la empresa brasileña.

TRABAJO DE LA FISCALÍA DEBILITADA

Al respecto el abogado penalista señaló que la falta de testimonios de los ejecutivos de la constructora brasileña que iban a usarse en el juicio que se le sigue al expresidente por lavado de activos debilita el trabajo de la Fiscalía.

"La parte del pastel que no se ha podido servir está debilitado [...] algunos aspectos en el juicio son aprobatoriamente al favor del expresidente y otros no, eso tendría que valorarlo el Poder Judicial", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

"Ellos han reconocido que pagaron coimas, pero no han reconocido que ese dinero sea una actividad ilícita, ahí está el problema, hay que reconocer que está debilitado que no han venido sus testigos estrellas y no han ratificado lo que ha dicho", agregó.