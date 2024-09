Vargas Valdivia: "Fiscalía solicitaría prisión preventiva para Andrés Hurtado en el último día de su detención preliminar"

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia señaló que la Fiscalía deberá decidir si iniciará o no una investigación preparatoria contra el Andrés Hurtado antes de que cumpla la detención preliminar dispuesta en contra del presentador de televisión por siete días que vence este jueves 26 de setiembre.

"El fiscal antes de que venza el plazo de detención preliminar debe decidir si comenzará o no un proceso contra el señor Hurtado y decidir si va a solicitar o no al juez una medida de presión preventiva contra él, la prisión preventiva se dicta a inicio o en curso del proceso penal", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, indicó que "por lo general" los fiscales en el último día de prisión preventiva deciden comenzar un proceso penal y plantear al juez la prisión preventiva. "Ese pedido suspende la ejecución de la libertad porque se ha presentado dentro del plazo, el juez está obligado dentro de las 48 horas resolver de inmediato", dijo.

FALTA DE ARRAIGOS

"El problema del señor Hurtado es que cuando ha dado sus datos de identidad no ha proporcionado información que permita establecer que tiene domicilio conocido o no, resulta extraño que diga que no se acuerde, además con respecto a sus ingresos, eso denota falta de arraigo", manifestó.