Julio Rodríguez sobre Jorge Barata: "No sorprende que no haya declarado, su situación es ventajosa"

El abogado penalista, Julio Rodríguez, se pronunció luego de confirmarse que el exdirector ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, no volverá a declarar en juicios en Perú tras revocarse el acuerdo de colaboración eficaz.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, el jurista señaló que Barata se encuentra en una "situación ventajosa" y que su silencio podría traer complicaciones a las investigaciones que se encuentran en curso en la Fiscalía.

"La situación es extremadamente compleja, esto es la crónica de una muerte anunciada [...] esto ha sido simplemente la cereza del pastel [...] no sorprende que [Barata] no haya declarado, está en una situación absolutamente ventajosa, les han devuelto todo su patrimonio, no tiene medidas restrictivas", dijo.

SOBRE VLADIMIR CERRÓN

Asimismo, Rodríguez se refirió a la posibilidad de que se prescriba el delito de colusión por el que fue condenado el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, en el marco del caso Aeródromo Wanka. Al respecto, indicó que, incluso si se prescribe este delito, seguirá pesando una orden de captura sobre el sentenciado.

"Él tiene medidas de prisión preventiva que provienen de otros procesos que están vigentes. Por lo tanto, que este caso, en donde tenía pena efectiva, acabe en la prescripción, no significa que los otros procesos [...] no se vayan a ejecutar, entonces, se archivará este caso, pero se mantendrán vigentes los otros, por lo tanto, todavía pesará sobre él una captura", sostuvo.