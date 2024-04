Jorge Carillo sobre eliminación de comisión en transferencias bancarias: “Esto no es gratis”

Después de que el Congreso aprobará la eliminación del pago que se realiza cuando uno realiza una transferencia bancaria, el experto en finanzas de Pacifico Business School, Jorge Carrillo indicó que esta decisión podría perjudicar a personas que no realizan este tipo de actividades.

Asimismo, Carrillo manifestó que este accionar no le saldrá nada gratis a los clientes de las diversas empresas bancarias.

“Hay que entender las consecuencias. Esto no es gratis para los bancos (…) Se terminará perjudicando a personas que no hacen transferencias (…) Esto no es gratis porque implica encriptamiento de data, sistemas de seguridad va a ir en contra del libre mercado”, comentó en 2024 en 24 Horas.

DECAERÁ LA INVERSIÓN

Ante esta eliminación aprobada en el Parlamento, Jorge Carillo sostuvo que esta medida va en contra de la inclusión financiera porque podría desmotivar a las instituciones bancarias.