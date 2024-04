Padre de escolar que estudia en colegio a punto de colapsar: "Fui a Pronied y me trataron mal"

El señor Gustavo Claros, padre de uno de los escolares de la institución educativa Nuestra Señora Virgen del Carmen ubicada en la provincia de Calca en Cusco, la cual se encuentra a punto de colapsar, llegó a lima para hacer llegar el pedido de su hijo y más de 200 estudiantes que suplican al gobierno de Dina Boluarte para que reconstruyan el colegio.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, el padre de familia lamentó que, pese al impacto que ha tenido en los medios las condiciones críticas en las que estudian los escolares de dicho centro educativo, no haya tenido una respuesta positiva el día de ayer durante una reunión con el director de Pronied.

"Hoy he tenido una reunión con el director de Pronied [...] tanto tiempo he viajado para que ayer me digan que chau, sin ningún resultado irme [...] fui a Pronied y me trataron mal", explicó el padre.

No obstante, indicó que, gracias a la presión mediática, el día de hoy sí lo recibieron de mejor manera: "Hoy día sí el director me atendió bien y envió de inmediato un representante de Pronied para que con el gobierno local tengan una entrevista", añadió.

PIDEN APOYO A BOLUARTE

En enlace vía zoom con Tatiana Alemán, uno de los menores que estudia en el referido colegio hizo el pedido a la presidenta Dina Boluarte para que atiendan su situación y reveló que el techo que aparece en el video que grabaron ya ha colapsado y el aula ha sido inhabilitada.