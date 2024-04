Adolescente peruana premiada por la NASA: “Mi sueño es ser astronauta y llegar al espacio”

Andrea Huamán Chambi es una adolescente natural de Arequipa que ha dejado el nombre del Perú en alto luego de que recibiera un importante premio por parte de la NASA luego de elaborar un robot que ayuda e interactúa con niños con espectro autista.

En diálogo con Tatiana Alemán, la estudiante peruana aseguró haber recibido el premio con orgullo y satisfacción la distinción por diseñar un robot junto a su equipo de asesores. Además, señaló que su sueño es ser astronauta y llegar al espacio.

“Mi sueño es estudiar ingeniería aeronáutica y aeroespacial en el extranjero”, sostuvo la escolar, quien además viene trabajando en el diseño de un nuevo robot con habilidades y mecanismos que darán la sorpresa entre la comunidad científica.

ORGULLO PERUANO

“Siempre me ha gustado la ciencia. Desde muy chiquita siempre he tratado de participar en todos los concursos. Es un gusto que siempre tuve, sin embargo, al día de hoy siento que ya he podido focalizarlo y puedo decir que me gusta la ingeniería”, agregó.