Exministro Silva Martinot sobre protestas en Cusco: "Esto es chantaje, secuestro, extorsión"

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, calificó las protestas en Cusco por la venta de entradas virtuales a Machu Picchu como "un chantaje y extorsión" por un grupo de ciudadanos que tendrían otros fines.

"Esto no es protesta, hay que hablar claro, esto es chantaje, secuestro, extorsión y mafia porque en estos cinco días decenas de turistas se han visto perjudicados, no se puede instalar una mesa de diálogo con delincuentes", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

MINISTRA DE CULTURA ESTÁ LUCHANDO CONTRA MAFIA EN MACHU PICCHU

En esa línea, destacó la labor de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmando que la titular del Mincul "está luchando contra la mafia" que habría estado instalada en la administración en la venta de boletos para la maravilla del mundo.

"Yo no me sentaría a dialogar con esta gente yo simplemente haría respetar la ley [...] Hoy día Perú podría ser la Suiza de Sudamérica, pero no lo es por que hay gente como esta en Machu Picchu, Cajamarca, en Arequipa que buscan mantenernos siendo pobres" afirmó.