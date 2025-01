García Belaúnde califica de "psicosocial" caso de empresario sindicado como extorsionador por el Mininter

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se refirió al caso de un empresario víctima de delincuentes, quien fue señalado como "extorsionador" por el Ministerio del Interior, y aseguró que el Gobierno estaría construyendo un "psicosocial".

Según García Belaúnde, la inclusión del empresario en la lista de presuntos extorsionadores forma parte de una estrategia para desviar la atención. "Es una lista engañosa, un psicosocial, estamos frente a un Gobierno inepto. Están mostrando a cualquier persona, nombre, en la televisión para distraer", expresó en 2025 en 24 Horas.

CASO PARTIDO POLÍTICO A.N.T.A.U.R.O.

Sobre el recurso presentado por el partido de Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que busca revertir la declaratoria de ilegalidad emitida en primera instancia, García Belaúnde cuestionó que el Poder Judicial estuviera revisando el caso.

"Es un hombre que no tiene arrastre popular, yo no me preocuparía, pero es un error que el Poder Judicial esté viendo este tema. El Congreso debe corregir con normas para que el Poder Judicial no se meta en temas electorales", afirmó.