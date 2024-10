Luis Quispe Candia: "No necesitamos policías en cada esquina, sino cámaras de seguridad"

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar y especialista en temas de transporte, señaló que la lucha contra la criminalidad parte por reforzar la inteligencia en la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de que la institución pueda investigar bien.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, manifestó la importancia de que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajen en conjunto, ya que la "extorsión" es un tema de años y que el caso de los transportistas "fue la gota que rebasó el vaso".

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

En esa línea, destacó la importancia de implementar un sistema integrado que cuente con la instalación de cámaras de videovigilancia para luchar contra la delincuencia que viene azotando a la capital y otras regiones del país.

"Como la única ciudad de Sudamérica que no tiene un sistema de control de cámaras, hoy día no necesitamos policías en las calles, no puede haber policías en cada esquina, eso es imposible, en ninguna ciudad moderna existen policías en las esquinas", dijo.