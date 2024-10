Martín Ojeda: “El transporte informal es el que va a parar este jueves”

En diálogo con 2024 En 24 Horas, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, aseguró que el paro convocado para este jueves será acatado únicamente por el transporte informal al señalar que los gremios formales continuarán con sus actividades con normalidad.

“Hemos indicado que no vamos a parar porque lógicamente el agua y el aceite no se juntan. El transporte informal es el que va a parar este jueves. Esto no significa que estamos en contra de la seguridad nacional, pero me parece absurdo poner una agenda paralela”, sostuvo Martín Ojeda.

En ese sentido, el dirigente gremial aseguró que el Ministerio del Interior debería tener la capacidad para controlar las marchas de este jueves 10 de octubre al señalar que podrían registrarse posibles desmanes. De lo contrario, dijo que no tiene sentido pertenecer al transporte formal.

EXIGEN MEDIDAS CONCRETAS

Por otro lado, Martín Ojeda explicó que el hecho de no participar en las marchas no significa que sean ajenos a la problemática de la inseguridad ciudadana. Asimismo, pidió al Congreso derogar la ley sobre crimen organizado y al Ejecutivo implementar medidas concretas contra la criminalidad.