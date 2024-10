Julio Rodríguez: "Los delincuentes están más armados que la policía"

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que la ley de crimen organizado, señalada de impedir la labor fiscal y favorecer a los investigados, cuenta con "problemas" en el elemento procesal y más no en el diseño del delito.

"El problema no está en el diseño del delito sino en el aspecto procesal, un allanamiento no se efectiviza porque el abogado no está y eso es un obstáculo, la rigurosidad cuando atribuyen crimen organizado es correcto, el aspecto procesal tiene que derogarse porque es sin sentido", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

PROYECTO DE TERRORISMO URBANO

En ese sentido, sobre el proyecto de 'terrorismo urbano' señaló la necesidad de dejar el populismo para apostar por políticas criminales que deben contar con un líder para luchar contra la criminalidad en el país.

"Hay que ser sensatos, cero populismo, la norma no cambia la realidad, si yo quiero cambiar como una realidad como la de hoy se tiene que apostar por políticas criminales, establecer una cabeza que va a liderar y reconocer que el populismo no sirve [...] los delincuentes están más armados que la policía", afirmó.