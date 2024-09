Abogado de Andrés Hurtado se enteró en VIVO sobre detención del conductor de televisión

Julio Rodríguez, abogado de Andrés Hurtado, se encontraba brindando una entrevista a 2024 en 24 Horas cuando se enteró en vivo que su patrocinado había sido detenido en una clínica local por efectivos de la Diviac, Orión y Dirandro.

Con respecto a esta medida, el letrado señaló que "no deberían llevárselo" debido a que expondrían su salud, ya que según informó, el presentador de televisión se encontraba en el centro de salud recuperándose de una operación.

"No tenía conocimiento, ya que las detenciones preliminares no se avisan, me sorprende que se haya tomado esta decisión y está en la clínica como les dije, no deberían llevárselo por su condición, expondrían su salud innecesariamente", aseguró.

Según Rodríguez, esta detención se dio luego que comunicaran sobre el paradero de Andrés Hurtado. "Si no sabían supuestamente donde estaba, y luego comunicamos que está allí y lo detienen es a razón a la información que hemos dado", afirmó.