Exabogado de Fujimori desmiente a PPK sobre fallecimiento del exmandatario: "Le llegó mal la información"

Elio Riera, exabogado del expresidente Alberto Fujimori, negó que la familia del expresidente lo haya botado de la casa de Keiko Fujimori luego que anunciara el fallecimiento del exmandatario minutos antes de que la lideresa de Fuerza Popular lo hiciera oficialmente.

"Es una familia correcta, desde el año 2019 que he tenido el honor de conocerlos y ser asignado a algunos casos no he tenido ningún problema, para mi entender es una familia perseguida injustamente, lo que sucedió fue por un tema emocional, no solo por ser su abogado, sino por la amistad", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

INFORMACIÓN INEXACTA

Sobre la declaración de Pedro Pablo Kuczynski, quien reveló en una entrevista a Panorama que el expresidente Fujimori había fallecido cerca del medio día del pasado 11 de setiembre mediante una llamada "confiable", negó esta afirmación.

"No se guardó la información, le llegó mal la información y es lo malo de las fuentes fiables, supongo que a Pedro Pablo Kuczynski le llegó una información inexacta, el señor expresidente no falleció a esa hora", manifestó.