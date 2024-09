Romy Chang: "Andrés Hurtado podría ser investigado por lavado de activos por su vida lujosa"

La abogada penalista Romy Chang señaló que la orden de impedimento de salida del país contra Andrés Hurtado, medida dictada por el Poder Judicial, es por "precaución" para continuar investigando el caso.

En esa línea, Chang señaló que el presentador de televisión podría ser investigado por tráfico de influencias y también por el delito de lavado de activos debido a "que tendría bienes que no puede justificar".

"Cuando hablamos de coimas no solo se refiere a ventajas materializadas en dinero, una entrevista, un alago un homenaje, también es un favor [...] el señor Hurtado posiblemente podría ser investigado por delito de lavado de activos porque ha hecho gala de cierta vida lujosa, la pregunta es si sus ingresos pueden justificar eso", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

CASO ROXANA DEL ÁGUILA

Sobre el caso de Roxana del Águila, quien no ha sido incluida en esta orden, la letrada explicó que se debería a que no hay pruebas suficientes para dictar esta medida contra la exsuperintendenta de Migraciones, ya que en una entrevista Ana Siucho mencionó que su hermano, el futbolista Roberto Siucho, fue uno de los beneficiados durante la gestión Del Águila, pero que no pagó nada por el “favor”.