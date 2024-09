Óscar Valdés sobre incremento de la delincuencia: "Estamos camino a El Salvador pre-Bukele"

El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, advirtió que ante el incremento de la delincuencia en Lima Metropolitana y otras regiones, el Perú va en camino a convertirse en "El Salvador pre-Bukele".

"No estamos muy lejos, la delincuencia ha llegado a tales niveles que realmente extorsionan por todos lados, a vista y paciencia de una policía que está metida en sus comisarias", dijo en diálogo con 2024 en 24 Horas.

CIFRAS ALARMANTES

Según cifras oficiales de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP), en lo que va del 2024 se ha registrado 322 asesinatos por sicariato en Lima Metropolitana. En el informe se evidencia que San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Ate Vitarte, Puente Piedra y Comas son los distritos con mayores índices por este delito.

Para Valdés estas cifras no se ajustarían con la realidad, debido a que no se toman en cuenta las denuncias que las víctimas no realizan por temor a represalias y la falta de garantía de las autoridades para seguir los casos.