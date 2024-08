Susana Saldaña sobre asalto a cambista en Gamarra: "Este es el nuevo terrorismo"

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, se pronunció tras el asalto a un cambista en el emporio comercial y donde no se evidenció la presencia de efectivos policiales ni personal de serenazgo.

En entrevista con 2024 en 24 Horas, Saldaña pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a la presidenta Dina Boluarte tomar acciones inmediatas y garantizar la presencia de la policía, ya sea en feriados y otros días de la semana, en Gamarra.

"El problema principal del país es la delincuencia, si las autoridades no lo ven así estamos fritos [...] en ese momento me entero de que no había policías, estaban cerca, pero no en Gamarra por si estban hubiesen llegado a tiempo", expresó.

NUEVO TERRORISMO

"Este hecho pinta de cuerpo entero de lo que sucede en el país, hay que tomar acciones concretas, invito a las autoridades a pisar la cancha a ver la realidad, estos delincuentes que usan armas están haciendo terrorismo en las calles, este es el nuevo terrorismo", dijo.