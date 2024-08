Tatiana Alemán critica a dirigente de Cienciano por minimizar denuncia contra Cueva: "El machismo en su máxima expresión"

La conductora de '2024 en 24 Horas', Tatiana Alemán, condenó la agresión contra Pamela López, quien denunció a su esposo Christian Cueva por violencia física y psicológica que habría vivido durante los últimos años.

"Las imágenes son claras, la agresión es evidente y contundente, todo el país ha visto lo que ha sucedido en el ascensor [...] no podemos imaginar lo que podría haber pasado si es que esa tercera persona no llega, quien no ve violencia aquí es simplemente porque no quiere hacerlo", expresó Alemán.

"MACHISMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN"

La periodista también se refirió sobre las polémicas declaraciones de Edy Cuéllar, dirigente del club Cienciano, quien minimizó la denuncia por violencia familiar contra el futbolista y señaló que es un tema "personal" que debería ser investigado por las autoridades.

"El machismo en su máxima expresión, las imágenes son claras, insistió quien no ve una violencia, quien no ve una actitud agresiva es porque no quiere hacerlo [...] el club no ha hecho nada", sentenció.