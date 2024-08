Francis Allison no descarta postular a la alcaldía de Lima: "Si me gustaría, me siento capacitado"

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, calificó como un "grave problema de educación" que conductores en Lima estacionen sus vehículos en zonas exclusivas para personas con algún tipo de discapacidad, tal como lo reveló un reportaje de Panorama.

"Hay un grave problema de educación, el peruano se ha acostumbrado a incumplir con las normas, lamentablemente demostramos que somos una sociedad que no respeta las normas, ni al ciudadano ni a la autoridad", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

PROGRAMA DE SERENOS PARQUEADORES

En otro momento, la autoridad anunció que su gestión implementara un programa de serenos parqueadores para eliminar mafias que cobran para estacionar vehículos. "Nos encargamos de sacar a un parqueador que amenazaba a los conductores con una chaveta", dijo.

Finalmente, no descartó una eventual postulación a la alcaldía de Lima y destacó su trabajo en el distrito de Magdalena en la lucha contra el crimen organizado. "Si me gustaría, me siento capacitado", expresó.