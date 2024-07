Presidenta de Ositran sobre construcción de Estación Central: “Desde 2023 están poniendo excusas”

En medio del caos que se ha generado en el segundo día del inicio de las obras de la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, reveló que la Municipalidad de Lima tiene un desconocimiento de los trabajos que se harán a pesar de que existe un dictamen al respecto.

“La disposición exonera los permisos municipales en Lima y Callao para proyectos priorizados, entre los cuales se encuentran el del metro de la Línea 2. Entonces no comprendemos por que la Municipalidad de Lima desconoce esta ley”, indicó en 2024 en 24 Horas.

EXCUSAS DEL MML

Asimismo, Zambrano mencionó que, desde inicios del año pasado, la MML comenzó a poner excusas para no dar ningún tipo de permiso para el comienzo de estos trabajos que beneficiarán a más de 10 millones de ciudadanos.

“En marzo de 2023, la Municipalidad señala que no daban el permiso porque faltaba la autorización del Ministerio de Cultura, en junio de ese año, salen las autorizaciones del Mincul, pero ellos (Municipalidad) señalan que ahora no dan el permiso porque no les parece un método constructivo”, sostuvo.

Finalmente, Verónica Zambrano manifestó que no puede ser posible que la Municipalidad de Lima solicite un pago, en caso no se terminen los trabajos en los tiempos establecidos.

“No puede ser que la alcaldía pretenda hacer firmar fuera del contrato tipos de penalidades que no están pactadas de antemano, porque no es legal”, aseveró.