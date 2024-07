Franklin Barreto sobre autorización para combis y cústers: “No se busca solucionar el problema de fondo”

El coronel Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, cuestionó la decisión de la ATU de prorrogar por seis meses la autorización para buses y cústers al señalar que se debería trabajar en un sistema integral de transporte masivo para Lima y Callao.

“Esta prórroga no es del año pasado. Esto viene de años atrás. Se sigue prorrogando porque no se busca solucionar el problema de fondo”, sostuvo Barreto, quien además señaló que las decisiones de la ATU parecieran no estar enfocadas en la macro transportación, sino en la micro transportación.

En ese sentido, el especialista explicó que las combis y cústers no están diseñadas para el transporte masivo de pasajeros al aclarar que muchos de estos vehículos sobrepasaron ampliamente su vida útil, por lo que no deberían estar circulando en las calles de la ciudad, poniendo en riego la vida de las personas.

NECESITAMOS TRANSPORTE MASIVO

“Hace poco se ha extendido una autorización para que vehículos de 35 años de antigüedad puedan seguir circulando. Efectivamente, (las combis y cústers) son vehículos que pueden transportar personal, pero no hacer un servicio muy trajinado de transporte público”, enfatizó Franklin Barreto en diálogo con Tatiana Alemán.