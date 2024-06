Edwin Derteano critica a MTC por dejar circular a vehículos antiguos: "No para de involucionar"

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante una Resolución Ministerial, amplió el permiso de circulación de vehículos con más de 20 años de antigüedad hasta el 2025. Esta medida se adopta a solicitud de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la cual argumentó un "desabastecimiento del parque automotor".

Al respecto, Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, lamentó esta decisión y señaló que la crisis de transporte en el país es responsabilidad del MTC, donde habría personal que no están capacitados para resolver el problema.

"Esta es una enfermedad que se llama MTC, tienen personal que no tienen la capacidad de resolver ello, los ministros de Transportes que he conocido no sabían nada del tema y piensan que llegando al ministerio van a encontrar personas que los ayuden y no es así [...] no tienen ni la pálida idea de lo que hacen", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

SOBRE AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

En otro momento se refirió sobre la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por una falla en las luces de la pista de aterrizaje y señaló que fue un hecho que se venía venir y cuestionó el trabajo de Corpac. "¿En manos de quién está el aeropuerto más importante de Sudamérica?", expresó.