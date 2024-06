Paolo Benza sobre Corpac: “No ha terminado de capacitar a todos los controladores”

Decenas de viajeros se encuentran varados en el aeropuerto Jorge Chávez por fallas en las luces de la pista de aterrizaje. Ante ello, el periodista Paolo Benza manifestó que ha quedado evidenciado que las personas que usan el terminal aéreo se encuentran en peligro.

“Ha quedado demostrado que existe una vulnerabilidad de que corremos peligro si es que Corpac sigue actuando de esa misma manera (sin planes de contingencia)”, comentó en 2024 en 24 Horas.

SIN PERSONAL CAPACITADO

Luego de que el presidente de Corpac José Luis Barrios informará que utilizarán la nueva pista del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, Benza indicó que los encargados de la institución no se encontraban capacitados para operar en en la nueva vía.

“Lo que yo sé es que los controladores dijeron no nos podemos hacer responsable de lo que suceda en la nueva torre, no han terminado la capacitación necesaria para operar a doble pista y con los sistemas de la nueva torre (…) Corpac no ha terminado de capacitar a todos los controladores de torre y radaristas”, manifestó.

Finalmente, Paolo Benza sostuvo que debe quedar en claro que el nuevo terminal no puede usarse sin usarse con la nueva pista y torre que está programada para diciembre de este 2024.