Pablo Gómez: "Hay dos sentencias del TC que declaran que la tauromaquia es una espectáculo cultural"

Con 93 votos a favor y dos en contra, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que prohíbe la corrida de toros en Colombia, marcando así un hito sobre esta controvertida práctica y considero por algunos como un paso a la modernidad.

Al respecto, Pablo Gómez Debarbieri, miembro del Consejo Internacional de las Culturas Taurinas, señaló que el debate sobre esta polémica podría reabrirse en el Perú las veces que sean solicitadas, pero indicó que esta práctica es muy popular en algunos sectores del país.

"En el Perú hay 5 millones de peruanos que van a los toros por lo menos una vez al año, hay 700 festejos taurinos al año, todos los años no se construyen menos de 10 plazas de toros, la solución es que si alguien desee que se acabe es que nadie vaya a la plaza de toros", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, dijo que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que declaran a la tauromaquia como un espectáculo cultural autóctono. "Es el símbolo más evidente del mestizajes", aseguró.

¿EL TORO UN ANIMAL TOTÉMICO?

"Al toro no se lo tortura, es un pecado utilizar la palabra tortura ya que estamos frente a un animal que se puede defender, además el toro no se desangra ya que no es nada en comparación al volumen de sangre que tiene, no siente dolor por que no huye se defiende, hay evidencias que desde XX a.C el toro era un animal totémico", agregó.