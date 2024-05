Carlos Gallardo sobre explosiones en VMT y VES: "No tomamos conciencia pese a campañas preventivas"

El brigadier Carlos Gallardo, director de los Programas de Respuesta del CGBVP, se pronunció sobre las explosiones registradas en las últimas horas en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador.

Para Gallardo, estos eventos continúan siendo reportados debido a que no se toma conciencia, pese a las campañas preventivas, sobre el manejo adecuado del gas, además de la informalidad que abunda en el país.

"Manejar el gas en situaciones controladas no hay problema, lo que pasa es que no tomamos conciencia, además somos un país informal donde no sabemos como obtienen los permisos como las cisternas entre otros", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

EXHORTA A INVESTIGAR LO SUCEDIDO

Finalmente, exhortó a las autoridades competentes investigar a profundiad lo sucedido en VMT y VES para determinar las causas que han dejado hasta la fecha un fallecido y decenas de heridos. "Hay que ver que es lo que pasa en los sistemas de inyección de GNV y GLP", recomendó.