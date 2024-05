José Baella sobre atentado a alcalde de Comas: "Es una irresponsabilidad no tener seguridad"

El exjefe de la Dirincri, José Baella, señaló que el ataque al alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, por parte de presuntos criminales, debería ser investigado a fondo para determinar responsabilidades.

"Un alcalde no estaba con seguridad y no puede estar sin seguridad, eso llama la atensión, si no le dan debe solicitarlo, pudieron matarlo, hoy estaríamos en un velorio, esto es un aviso", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, Baella señaló que desde el Ministerio del Interior (Mininter) deberían de hacer un "mea culpa" sobre las acciones que se vienen ejecutando contra el crimen organizado que atemoriza a las autoridades de la capital.

TERRORISMO URBANO

Finalmente, instó a las autoridades competentes a debatir sobre actos criminales que deben ser considerados como "terrorismo urbano". "Hay que tomar decisiones drásticas y emplear tecnología", manifestó.