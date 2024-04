Vladimir Padilla sobre sujeto vestido de escolar en Surco: "El caso debió ser comunicado a la Fiscalía"

El abogado penalista Vladimir Padilla explicó que el caso del sujeto vestido de escolar captado intentando acercarse a estudiantes de un colegio en el distrito de Surco debió ser comunicado a la Fiscalía de la Nación.

"Se debe revisar si esta conducta es reiterada [...] este caso debió ser comunicado a la Fiscalía, la policía no puede determinar si una persona eta en la capacidad de cometer delitos", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

NO SE INVESTIGAN ESTOS CASOS

En esa línea, el letrado lamentó que desde la Fiscalía o la Policía Nacional del Perú (PNP) no se investigan estos casos, que también se ha registrado en provincias, debido a que se considerarían que estos actos no son "imputables".

"Toda agresión física o verbal debe ser investiga y como no hay denuncia de parte la policía no se investiga, no es necesario una denuncia, siempre se echa la pelota a los jueces, pero parece que aquí no se dio a conocer a las autoridades competentes", indicó.