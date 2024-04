Rodríguez Mackay: "La fricción entre AMLO y Boluarte ha contribuido al deterioro de relaciones entre México y Perú"

El Gobierno peruano oficializó el pedido de visa de turismo y negocios a ciudadanos mexicanos en respuesta a restricciones impuesta por México, que también exigirá a los peruanos tener una visa para ingresar a su territorio.

Para el excanciller, Miguel Rodríguez Mackay las discrepancias políticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la mandataria peruana Dina Boluarte ha contribuido el deterioro de las relaciones exteriores entre ambos países. "

"Es la relación diplomática entre los dos jefes de estado, la diplomacia significa viajar y llegar para conversar [...] el canciller Javier González Olaechea no está viendo la realidad", explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, señaló que es evidente la falta de trabajo de contingencia para evitar que México hoy en día solicite visa a los ciudadanos peruanos. "No hay embajadores, si la relación está solo con encargatura de negocios no tiene resultados", dijo.

MEDIDA NO ES UNA VENGANZA

Finalmente, indicó que la respuesta de Perú para pedir visa a los ciudadanos mexicanos no es una venganza, ya que las relaciones entre estados son planas y solo sería una reciprocidad negativa. "Si vamos a pagar tantos dólares sacar una visa, no me voy a ver perjudicado", explicó.