Juan Carlos Riveros sobre marea roja en playas: "Puede causar problemas de salud en personas y animales"

En las últimas semanas, se han reportado sobre la aparición de una coloración rojiza en las aguas de las playas del sur del Perú, además alertaron que este fenómeno viene acompañada de un desagradable olor.

Al respecto, Juan Carlos Riveros, director científico de Océana, explicó que este fenómeno se debe a un incremento de los nutrientes en las algas, las cuales proliferan rápidamente y son más notorias y comunes en el verano.

Según el especialista, si estas algas no son tóxicas no pasan por causar incomodidad por el olor a podrido a los bañistas, sin embargo, si estas algas son tóxicas, estas puede causar problemas de salud por lo que se recomienda no ingresar al mar.

"Puede causar problemas estomacales, enfermedades diarreicas y sobre todo en niños y personas sensibles, personas que están con tratamiento médico y mascotas, esto no ocurre solo en Perú, sino en varios países del mundo", afirmó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

FALTA DE PROTOCOLOS

Finalmente, el experto lamentó que desde las entidades vinculadas al tema, como la Marina de Guerra entre otros, no hayan elaborado protocolos para atender esta emergencia que viene alertando a la población.