Idel Vexler: "Desde la época de Odría esta abandonada la infraestructura educativa"

El exministro de Educación Idel Vexler afirmó que en el Perú hay un "espíritu catastrofista" sobre la infraestructura de los colegios públicos a puertas de iniciar las clases escolares 2024 y que hasta la fecha no existe un plan de mejoramiento.

"En el Perú en el tema de infraestructura hay un espíritu catastrofista, pero no hay ningún programa de mejoramiento, ahora la gestión de la ministra Ponce dice que están inaugurando colegios emblemáticos, pero hay un 37% de colegios que tienen que ser restituidos", manifestó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

En esa línea, señaló que el tema de la infraestructura de las instituciones públicas se encuentra abandonada desde la época del expresidente de la República Manuel A. Odría. "Desde Humala desde antes de la nueva ministra no se ha hecho nada", dijo.

INICIO DE CLASES ESCOLARES

Finalmente, hizo un llamado a no reprogramar el inicio de clases escolares, que comenzarán este 11 de marzo, tomando medidas ante la ola de calor como optar a la no formación, actividades no se expongan al calor, entre otros.