Padre de Walter Oyarce sobre violencia de barristas: La solución no es dejar sin hinchas los estadios

El padre de Walter Oyarce, quien falleció tras ser empujado de un palco por barristas hace 12 años, se pronunció sobre la balacera entre barristas en Santa Anita que dejó el saldo de dos menores heridos el fin de semana.

Al respecto, señaló que la solución de estos actos violentos no pasa por dejar sin hinchas los estadios y lamentó que la presidenta Dina Boluarte haya anunciado evaluar aplicar esta medida en la Liga 1 tras el lamentable suceso.

"La señora Dina a la hora que ha expresado eso ha sido en la desesperación y que no tiene gente que la asesore para dar una buena recomendación [...] la solución no pasa por dejar sin hinchas el estadio", dijo en entrevista con 2023 en 24 Horas.

VIOLENCIA NO SOLO ES EN EL FÚTBOL

En esa línea, hizo un llamado a identificar el problema de la violencia real que no solo es en el fútbol sino en general, además señaló que existe barras que no son violentas y que el trabajo de los clubes es identificarlos y trabajar con ellos. "La violencia es la energía negativa del amor frustrado, el amor que no reciben los jóvenes de la familia y lo encuentran en las calles", explicó.