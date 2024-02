Jaime Villanueva vuelve a involucrar a Martha Moyano en caso Zoraida Ávalos

La congresista Martha Moyano fue mencionada una vez más por el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien indicó que la fujimorista estaba al tanto de la estrategia para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“La congresista Moyano me informó que todavía no tenían los votos para inhabilitar a la doctora y me comentó que el congresista Bustamante iba a presentar una licencia por enfermedad como pretexto para que se postergue la fecha de votación”, sostuvo.

La acusación contra Zoraida Ávalos iba a ser sustentada y debatida ante el pleno del Congreso el 25 de mayo del año pasado, pero finalmente el congresista Bustamente presentó licencia por temas de salud, tal como lo mencionó Jaime Villanueva.

NIEGA EL FUJIMORISMO

El caso se analizó el 21 de junio, fecha en la que ya tenían los votos asegurados. A pesar de las coincidencias y los hechos concretos, desde el fujimorismo negaron que haya existido negociaciones irregulares y pidieron corroborar las declaraciones de Villanueva.