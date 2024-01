Víctor Fuentes: "La economía no funciona si no generamos crecimiento vinculado a la inversión"

El ministro de Economía, Alex Contreras, se mostró optimista y aseguró que la economía peruana ha vuelto a crecer después de seis meses durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Al respecto, el gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, señaló que este dato no significa que la economía se esté “repuntando” ya aún no se ha vuelto a la senda de generar empleos, mejorar salarios y reducir la pobreza.

"Después de varios meses en negativo y volver al tramo positivo, suena bien, pero es como si nos hubieras sacado un 11 en curso y cerramos el 2023 en negativo" explicó en entrevista con 2024 en 24 Horas.

LA CALIDAD DEL EMPLEO NO HA MEJORADO

En esa línea, sostuvo que la economía no funciona si no generamos crecimiento vinculado a la inversión y demandar más empleos para mejorar los salarios. "La calidad del empleo no ha mejorado, hoy tenemos menos empleos formales que hace cuatro años", dijo.