Luis Nunes: “Nicolás Maduro no terminará los seis años de su mandato”

En horas de la mañana de este viernes 10 de enero, Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela hasta el 2031, teniendo así su tercer mandato. Ante esta situación, al analista político venezolano, Luis Nunes manifestó que el chavista concretó un fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024.

“El (Nicolás Maduro) se robó las elecciones. No se quiso juntar con Maria Corina Machado, le dijo con ella no me quiero juntar, pero si con Edmundo (González) porque es un viejito bonachón, diplomático”, sostuvo en 2025 en 24 Horas.

Nunes contó que podría comenzar una crisis en el interior del chavismo, ya que años anteriores, Diosdado Cabello le habría comentado sus aspiraciones presidenciales a Maduro Moros. “En algún momento dijo: Está será la última vez (de Nicolás Maduro). Diosdado tiene aspiraciones presidenciales”.

MADURO NO TERMINARÁ LOS SEIS AÑOS DE GOBIERNO

Ante las movilizaciones y la crisis sociales que se viene registrando en Venezuela, Luis Nunes considera que Nicolás Maduro no culminará su mandato de los seis años y podría su régimen podría caer muy pronto. “Tengo la impresión que esta vez esto se va acortar y no va a durar los seis años de mandato de Nicolás Maduro”.